البنك المركزي يدعو إلى تأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال عيد الاستقلال وعيد الفطر

في مذكرة إلى البنوك والدّيوان الوطني للبريد دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للبريد إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورّية لتأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الفطر وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال هذه العطلة.

ودعا البنك المركزي التونسي إلى العمل على تأمين التزويد المستمر للمو ّزعات الآلية للأوراق النقدّية والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني، واتخاذ جميع التدابير الالزمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع الخدمات في أسرع وقت ممكن.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



