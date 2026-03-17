Français
Anglais
العربية
الأخبار

البنك المركزي يدعو إلى تأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال عيد الاستقلال وعيد الفطر

في  مذكرة إلى البنوك والدّيوان الوطني للبريد دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للدّيوان الوطني للبريد إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورّية لتأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال  عطلة عيد الاستقلال وعيد الفطر وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال هذه العطلة. 

ودعا البنك المركزي التونسي إلى العمل على تأمين التزويد المستمر للمو ّزعات  الآلية للأوراق النقدّية والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني، واتخاذ جميع التدابير الالزمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع الخدمات في أسرع وقت ممكن.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , ,

Recommended for you


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى