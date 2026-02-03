Français
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي

البنك المركزي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي

شرع البنك المركزي التونسي، بداية من غرة فيفري 2026 في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي ، و ذلك بالنسبة إلى العمليات بالحاضر و الأوراق النقدية و صكوك السفر.

و يأتي هذا الإجراء،تجسيما للإتفاقية الموقّعة بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ البنك المركزي العُماني، بتاريخ 8 ديسمبر 2025، بمقر البنك المركزي لسلطنة عُمان، والتي تندرج ضمن مسار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين النقديتين في البلدين.

و يهدف هذا القرار إلى تلبية إحتياجات الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، وتيسير معاملاتها المالية من خلال تخفيض تكاليف الصرف، فضلاً عن دعم مرونة الإجراءات لصالح المتعاملين الإقتصاديين، مما سيُسهم في تعزيز حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية بين البلدين.

و يعكس هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر الثلاثاء، عن البنك المركزي التونسي،عمق العلاقات الأخوية والمتينة بين تونس و سلطنة عُمان، وحرص الجانبين على ترجمة الإتفاقيات الثنائية إلى إجراءات عملية ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدعم الإستقرار والتعاون المالي الإقليمي.

