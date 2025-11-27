البنك المركزي يعزّز تنسيقه مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لفتح آفاق مالية جديدة داخل القارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم العلاقات المالية الإفريقية وتوسيع مجالات التعاون، عقد محافظ البنك المركزي التونسي لقاء عمل مع رئيس البنك الإفريقي للتصدير والتوريد، خُصّص لبحث سبل تطوير الشراكة بين المؤسستين وتوجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية لتونس.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الدور المهم الذي يلعبه البنك الإفريقي في تمويل الاقتصادات الإفريقية، خاصة عبر توفير خطوط تمويل ميسرة تعزز موارد العملة الصعبة وتدعم ميزانيات الدول، إضافة إلى تمويل مشاريع استراتيجية ذات أولوية.

كما أتاح اللقاء استعراض البرامج والآليات التي يضعها البنك الإفريقي على ذمة الحكومات والمؤسسات لتعزيز التجارة البينية والاستثمار داخل القارة، مع التركيز على كيفية تمكين تونس من الاستفادة بأفضل شكل من هذه الفرص.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي تونس إلى تعزيز انفتاحها المالي على إفريقيا وتطوير حضورها في الأسواق الإقليمية، بما يساهم في تنشيط الاستثمار والتجارة ويعزز موقعها كشريك اقتصادي موثوق داخل القارة.

المصدر: وات

