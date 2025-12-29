البنك الوطني للجينات : تركيز ثلاث مدارس حقلية في ولايات مختلفة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك الوطني للجينات،عن تركيز ثلاث مدارس حقلية بكل من ولايات سوسة (مساكن) وصفاقس (الحزق) وبنزرت (فريطيسة)، وذلك بالشراكة مع البنك الوطني للجينات والجمعية التونسية للزراعة المستدامة وبتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

في مجال الجينات والبذور، تكون المدارس الحقلية غالبًا أجزاء من أرض فلاحية تستغل للتدريب والتعلم مباشرة في الحق، حيث يمكن للفلاحين أو الطلبة أو الفنيين التعرّف على خصائص الأصناف النباتية المختلفة وفهم الأسس البسيطة لعلم الوراثة في الزراعة (مثل صفات المقاومة، الإنتاجية، الجودة).

و تعتبر هذه المبادرة أيضا مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات الميدانية بين الفلاحين، وتطوير قدراتهم في مجال المحافظة على البذور المحلية وتثمينها، بالإعتماد على ممارسات فلاحية مستدامة تحترم التوازنات البيئية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة النظم الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي.

كما تمكن المدارس الحقلية من التعرف على كيفية اختيار البذور الجيدة وتحسينها محليًا والتعرّف على الأمراض والآفات وتأثيرها على الأصناف.

و يتنزل تركيز هذه المدارس في إطار برنامج “تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي من خلال إكثار البذور المحلية للحبوب و الأعلاف و إعتماد الممارسات الزراعية الإيكولوجية”.

و ستنطلق أولى الحصص التكوينية ،وفق البنك الوطني للجينات، خلال شهر جانفي لتتواصل بصفة دورية على إمتداد الموسم الزراعي الحالي.

و أكد البنك من خلال هذا البرنامج، إلتزامه المتواصل بدعم الفلاحين والمحافظة على الموروث الجيني المحلي، ضمانا لإستمراريتها داخل المنظومات الفلاحية ولصون الرصيد الوراثي الوطني.

