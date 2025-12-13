Français
البيت الأبيض: لقاء مرتقب للمبعوث الخاص الأمريكي مع زيلينسكي وأوروبيين في برلين

أكّد مسؤول في البيت الأبيض ما أورده «وول ستريت جورنال» بشأن لقاء مبرمج نهاية هذا الأسبوع، يجمع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعددًا من القادة الأوروبيين في برلين.

وفي السياق نفسه، يُنتظر أن يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني إلى جانب عدة قادة أوروبيين، من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بهدف التفاوض على إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالتوازي مع الجهود الأمريكية والضغط على كييف للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، طلب كبار المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين من الأمريكيين «ضمانات أمنية» قبل الشروع في أي مفاوضات تتعلق بالمسائل الإقليمية في شرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا.

