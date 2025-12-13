البيت الأبيض: لقاء مرتقب للمبعوث الخاص الأمريكي مع زيلينسكي وأوروبيين في برلين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مسؤول في البيت الأبيض ما أورده «وول ستريت جورنال» بشأن لقاء مبرمج نهاية هذا الأسبوع، يجمع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعددًا من القادة الأوروبيين في برلين.

وفي السياق نفسه، يُنتظر أن يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني إلى جانب عدة قادة أوروبيين، من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بهدف التفاوض على إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالتوازي مع الجهود الأمريكية والضغط على كييف للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، طلب كبار المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين من الأمريكيين «ضمانات أمنية» قبل الشروع في أي مفاوضات تتعلق بالمسائل الإقليمية في شرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا.

