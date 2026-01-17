Français
الأخبار

البيت الأبيض يسعى لإجراء مزاد طارئ للطاقة في أكبر شبكة كهرباء بأمريكا

يسعى البيت الأبيض إلى دفع أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة لتنظيم مزاد طارئ لتوفير الطاقة، بهدف تجنب انقطاعات كهرباء متناوبة في ظل الارتفاع السريع في الطلب، خصوصًا من مراكز البيانات، بوتيرة تفوق قدرة البلاد على إنشاء محطات توليد جديدة.

و تأتي الخطوة مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء وتزايد مخاطر الاعتمادية في منطقة وسط الأطلسي، وفقا لصحيفة “يو إس نيوز” الأمريكية.

و في هذا السياق، أعلنت الشركة عن خطة موازية تدعو مراكز البيانات الكبرى إلى توفير قدرات توليد خاصة بها بشكل طوعي، أو مواجهة احتمال تقليص الإمدادات خلال فترات الذروة، إلى جانب تسريع ربط مشاريع التوليد المدعومة من الولايات بالشبكة.

كما ناقش مسؤولون في الإدارة الأمريكية وحكام ولايات مبادرات لتسريع استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار في قدرات توليد جديدة، وسط انتقادات للشبكة بسبب بطء توسعها مقارنة بنمو الطلب.

و تسعى الإدارة الأمريكية أيضًا إلى كبح الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء عبر فرض قيود على الأسعار في سوق السعة التابع للشركة، بعدما سجل أحد المزادات الأخيرة قفزات قياسية في الأسعار انعكست على المستهلكين و الشركات.

كما يتضمن التوجه الحكومي إلزام مراكز البيانات بتمويل محطات التوليد الجديدة المخصصة لها بدلًا من الاعتماد على الطاقة القائمة، في محاولة لمواجهة الضغوط المتزايدة على الشبكة وضمان استقرار الإمدادات على المدى الطويل.

