البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من قرعة المونديال

كشف البيت الأبيض عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حضور قرعة نهائيات كأس العالم 2026.

و تجرى يوم الجمعة 5 ديسمبر مراسم القرعة النهائية لكأس العالم 2026.

و أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض أن دونالد ترامب سيحضر قرعة كأس العالم.

و ستُجرى قرعة البطولة في مركز جون كينيدي للفنون، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، و ذلك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

و تستضيف نهائيات كأس العالم 3 دول مختلفة لأول مرة، و هي الولايات المتحدة و كندا و المكسيك.

و من المقرر توزيع المنتخبات على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

