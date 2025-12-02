البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من قرعة المونديال

كشف البيت الأبيض عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حضور قرعة نهائيات كأس العالم 2026.
و تجرى يوم الجمعة 5 ديسمبر مراسم القرعة النهائية لكأس العالم 2026.
و أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض أن دونالد ترامب سيحضر قرعة كأس العالم.
و ستُجرى قرعة البطولة في مركز جون كينيدي للفنون، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، و ذلك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
و تستضيف نهائيات كأس العالم 3 دول مختلفة لأول مرة، و هي الولايات المتحدة و كندا و المكسيك.
و من المقرر توزيع المنتخبات على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.
