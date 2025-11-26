Français
Anglais
العربية
عالمية

البيرو: الحكم على الرئيس السابق فيزكارا بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد

حُكم هذا الأربعاء على الرئيس البيروفي السابق المنتمي لتيار الوسط اليساري، مارتين فيزكارا، بالسجن لمدة 14 سنة، في قضية رشاوى تلقّاها عندما كان والياً على إقليم موكيغوا (جنوب البلاد) في مطلع سنوات 2010.

وقد انتُخب فيزكارا على خلفية تعهّده بمحاربة الفساد، إلا أنّ الرئيس السابق، الذي قاد البلاد بين 2018 و2020، كان متَّهماً من قِبل الادعاء العام بتلقّي 640 ألف دولار (550 ألف يورو) في شكل رشاوى من شركات إنشاءات، مقابل منحها صفقات عمومية في موكيغوا بين 2011 و2014.

