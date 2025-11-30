Français
Anglais
العربية
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية مع تشيلي، وأعلنت نشر القوات المسلحة لتعزيز الرقابة الجمركية والأمنية لمواجهة تدفق محتمل لمهاجرين غير نظاميين، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة، وفقا لصحيفة لا بانجورديا الإسبانية.

و أشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات تستمر لمدة 60 يوما فى مناطق بالكا، تاكنا، ولا يارادا-لوس بالوس في إقليم تاكنا جنوب البلاد، تحسبًا لوصول عشرات المهاجرين الذين يسعون لمغادرة تشيلي بعد التهديدات التي أطلقها المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، الذي وعد بترحيل المهاجرين غير النظاميين.

و أوضحت وزارة الخارجية البيروفية أنها تتابع أزمة المهاجرين المتصاعدة على الحدود الجنوبية وسط تجمع عشرات المهاجرين الذين يحاولون دخول بيرو.

و قد دعا الرئيس الانتقالي خوسيه جيري إلى اجتماع لمجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ، مما يسمح بتدخل القوات المسلحة لمراقبة الحدود وحمايتها.

و أفادت وسائل إعلام محلية بأن عشرات المهاجرين غير النظاميين وصلوا إلى الحدود سيرًا على الأقدام، لكن الشرطة منعتهم من الدخول، ما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق السريع البان أمريكاني الجنوبي و تكدس الشاحنات و الحافلات على جانبي الحدود.

و صرّح بعض المهاجرين لقناة Canal N أنهم يرغبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بعد تعرضهم لضغوط بسبب تشديد السياسات في تشيلي.

و أكد الرئيس الانتقالي أن انعدام الأمن في بيرو يعود جزئيًا إلى إهمال مراقبة الحدود، مشيرًا إلى أنه سيطلب دعم القوات المسلحة في المناطق الحدودية مع تشيلي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

326
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
321
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
276
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
271
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…
267
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)
259
الأخبار

تونس – الولايات المتحدة : بن عايّد يستقبل السفير الأمريكي بيل بازّي
257
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
254
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
243
الأخبار

2.1 مليار دينار إنفاق التونسيين على السفر مع نهاية سبتمبر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى