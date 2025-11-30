البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية مع تشيلي، وأعلنت نشر القوات المسلحة لتعزيز الرقابة الجمركية والأمنية لمواجهة تدفق محتمل لمهاجرين غير نظاميين، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة، وفقا لصحيفة لا بانجورديا الإسبانية.

و أشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات تستمر لمدة 60 يوما فى مناطق بالكا، تاكنا، ولا يارادا-لوس بالوس في إقليم تاكنا جنوب البلاد، تحسبًا لوصول عشرات المهاجرين الذين يسعون لمغادرة تشيلي بعد التهديدات التي أطلقها المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، الذي وعد بترحيل المهاجرين غير النظاميين.

و أوضحت وزارة الخارجية البيروفية أنها تتابع أزمة المهاجرين المتصاعدة على الحدود الجنوبية وسط تجمع عشرات المهاجرين الذين يحاولون دخول بيرو.

و قد دعا الرئيس الانتقالي خوسيه جيري إلى اجتماع لمجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ، مما يسمح بتدخل القوات المسلحة لمراقبة الحدود وحمايتها.

و أفادت وسائل إعلام محلية بأن عشرات المهاجرين غير النظاميين وصلوا إلى الحدود سيرًا على الأقدام، لكن الشرطة منعتهم من الدخول، ما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق السريع البان أمريكاني الجنوبي و تكدس الشاحنات و الحافلات على جانبي الحدود.

و صرّح بعض المهاجرين لقناة Canal N أنهم يرغبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بعد تعرضهم لضغوط بسبب تشديد السياسات في تشيلي.

و أكد الرئيس الانتقالي أن انعدام الأمن في بيرو يعود جزئيًا إلى إهمال مراقبة الحدود، مشيرًا إلى أنه سيطلب دعم القوات المسلحة في المناطق الحدودية مع تشيلي.

