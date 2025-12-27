Français
الأخبار

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا

انتصر المنتخب البينيني على نظيره البوتسواني بنتيجة هدف دون مقابل خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين منذ قليل لحساب الجّولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

سجّل هدف المباراة الوحيد المدافع يوهان روش في الدقيقة 28.

و إثر هذه النتيجة أصبحت 3 منتخبات تملك 3 نقاط و هي السينغال و الكونغو الديمقراطية (منقوصان من مقابلة ستُلعب على الساعة 16:00) و البينين فيما غادرت بوتسوانا المسابقة رسميا بعد هزيمتين متتاليتين.

