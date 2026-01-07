التحالف في اليمن يعلن فرار الزبيدي إلى مكان مجهول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت قوات’ تحالف دعم الشرعية’ في اليمن بقيادة السعودية أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هرب إلى مكان مجهول، تاركاً أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، في الوقت الذي كان من المفترض وصوله إلى الرياض من أجل حضور مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية.

وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء 7 جانفي 2026 أن الزبيدي لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة، نقلا عن موقع “العربية.نت”.

وقامت قوات درع الوطن التابعة للشرعية اليمنية وقوات التحالف بدعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الرحمن المحرمي “أبوزرعة” إلى فرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن.

مجلس القيادة الرئاسي يوجه تهمة الخيانة العظمى للزبيدي

قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس وإحالته للنيابة العامة بتهم تتضمن الخيانة العظمى وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين اليمنيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن هروب الزبيدي، حسب موقع “الجزيرة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي إن قوات التحالف عثرت على القوات التي خرجت من معسكرات الانتقالي الجنوبي أثناء تمركزها بالقرب من معسكر الزند في الضالع.

وأضاف “نفذنا ضربات استباقية محدودة لتعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه الزبيدي من امتداد الصراع للضالع”.

