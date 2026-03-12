التحولات الجيوسياسية تمنح السياحة التونسية دفعة نوعية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد منطقة البحر الابيض المتوسط هذا الربيع تحولات غير مسبوقة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط حيث أعاد السياح الأوروبيون النظر في وجهاتهم التقليدية مثل دبي وعمان، وهو ما فتح نافذة أمام الوجهات البديلة.

تونس، بمواردها المتنوعة من الشواطئ إلى الواحات والمواقع التاريخية، تبرز كوجهة متكاملة تجمع بين الأمان والثقافة والتكلفة المعقولة، مما يمنحها فرصة نوعية لتعزيز حضورها السياحي والاقتصادي على مستوى المنطقة.

الوجهات التونسية بين الشواطئ والتاريخ والصحراء

لم تعد تونس مجرد وجهة تقليدية للسياحة الشاطئية والمكثفة، بل باتت منظومة سياحية متكاملة تشمل كل المناطق. الشواطئ في سوسة والمنستير والحمامات تجذب عشاق البحر، بينما توفر المواقع التاريخية مثل قرطاج والمدن العتيقة تجارب ثقافية فريدة، وهو ما يجعل البلاد مقصداً للسياحة الثقافية. كما تقدم المناطق الداخلية مثل توزر ودوز رحلات صحراوية وتجارب مغامرة متميزة، لتصبح تونس قادرة على تلبية مختلف أنواع السياحة، سواء الترفيهية أو الثقافية أو الصحراوية، على امتداد البلاد.

هذا وتجمع تونس بين المناخ المعتدل، والقرب الجغرافي من أوروبا، والتكاليف الاقتصادية المعقولة اذ يصل معدل درجات الحرارة في نهاية الشتاء إلى 20 درجة مئوية، مع سهولة الوصول من المدن الأوروبية الكبرى في أقل من ساعتين. كما تعزز تكاليف السفر والإقامة القدرة التنافسية للبلاد، حيث ناهزت تكلفة رحلة برلين-تونس في نوفمبر نحو 135 يورو. أما الإقامة فيمكن الحصول على غرفة فندقية مريحة مقابل 40 يورو، مع وجبة تقليدية بحوالي 10 يورو، بما يجعل تونس الخيار الأمثل للسياح الباحثين عن تجربة شاملة تجمع بين الشمس والثقافة والتكلفة المعقولة.

ثقة السوق ودعم الاستثمار

تعكس المؤشرات الدولية ثقة متزايدة في تونس من قبل السياح الذين يسعون الى الابتعاد عن الشرق الأوسط، خاصة من الأسواق البريطانية وشمال اوروبا. وتدعم عدة تقارير دولية متخصصة بشكل مباشر قرارات الحجز في القطاع الفندقي والسياحي في البلاد، معززة مكانة تونس كوجهة آمنة ومستقرة، مما يعكس فرص نمو ملموسة في جميع المناطق، وليس العاصمة والمحطات السياحية الكبرى وحدها.

النجاح السياحي لتونس ليس وليد هذا العام، بل هو امتداد لمسار بدأ في 2024 وتأكد في 2025. فحتى 20 أكتوبر 2025، سجلت تونس أكثر من 9 ملايين زائر، بزيادة 9.2% مقارنة بعام 2024، مع عائدات سياحية تجاوزت 3 مليارات دينار. كما ارتفعت الحجوزات الفرنسية بنسبة 13%، متجاوزة جزر البليار ضمن الوجهات الأكثر طلبًا للرحلات متوسطة المدى. وفي 5 مارس 2026، أكدت مجموعة “توي” نيتها تعزيز برامجها نحو تونس، مستندة إلى قربها الجغرافي من أوروبا وتنافسية عروضها، في مؤشر على قوة بيانات الحجز والطلب الفعلي على الوجهة.

استراتيجيات لتعزيز النمو المستدام

تعمل وزارة السياحة على استهداف استقبال 12 مليون سائح بحلول نهاية 2026، مع استراتيجية وطنية تشمل جميع المناطق. كما يتركز العمل على تنويع العروض لتشمل السياحة الثقافية، والشواطئ، والرحلات الصحراوية، إلى جانب تعزيز الربط الجوي من الأسواق الأوروبية الرئيسية، وذلك بالتوازي مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات عبر تكوين الاطارات العاملة في القطاع السياحي وتحديث البنية التحتية الفندقية. ورغم الفرص الكبيرة، تبقى التحديات قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة تدفق الزوار المفاجئ وضمان جودة الخدمة في المواقع التاريخية والشواطئ، إضافة إلى الرقمنة الكاملة للعروض السياحية لضمان تجربة سلسة للزوار.

في ذات السياق، لا تسفيد تونس فقط من الفراغ الذي تتركه الأزمات الإقليمية، بل تبني على ديناميكية مستمرة منذ 2024 ومؤكدة في 2025، ليعزز الوضع الجيوسياسي في 2026 هذا التوجه. المدن الساحلية والمناطق الصحراوية والمواقع التاريخية جميعها مدعومة بإمكانات عالية لجذب فئات مختلفة من السياح. اما بالنسبة للمستثمرين والفاعلين في القطاع، فان الرسالة واضحة: من يستثمر في الفنادق الفخمة، والسياحة الثقافية في المدن الصغيرة، والتجارب الصحراوية الأصيلة، أو الشواطئ النقية، سيحصل على أفضلية تنافسية كبيرة قبل الموسم الصيفي المقبل، مع تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قطاع سياحي متنوع ومستدام.

