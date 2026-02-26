التحول الرقمي في تونس: جلسة استماع برلمانية لوزير تكنولوجيات الاتصال غدا الجمعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، غدا الجمعة 27 فيفري 2026، جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، لمتابعة مدى التقدم في مشاريع التحول الرقمي وخدمات الترابط البَيْني بين الهياكل العمومية.

أولويات الجلسة ومحاور النقاش

وستتمحور جلسة الاستماع حول مستوى إنجاز برامج التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن والمؤسسات، إلى جانب تقييم تقدم منظومة الترابط البَيْني بما يضمن تبادل المعطيات بين الإدارات بشكل أكثر نجاعة وأمانا.

الترابط البَيْني ورهانات الحوكمة ومكافحة الفساد

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مدى مساهمة خدمات الترابط البَيْني في تبسيط الإجراءات، والحد من التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية، بما يدعم مسار الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

