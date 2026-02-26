Français
Anglais
العربية
سياسة

التحول الرقمي في تونس: جلسة استماع برلمانية لوزير تكنولوجيات الاتصال غدا الجمعة

تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، غدا الجمعة 27 فيفري 2026، جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، لمتابعة مدى التقدم في مشاريع التحول الرقمي وخدمات الترابط البَيْني بين الهياكل العمومية.

أولويات الجلسة ومحاور النقاش

وستتمحور جلسة الاستماع حول مستوى إنجاز برامج التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن والمؤسسات، إلى جانب تقييم تقدم منظومة الترابط البَيْني بما يضمن تبادل المعطيات بين الإدارات بشكل أكثر نجاعة وأمانا.

الترابط البَيْني ورهانات الحوكمة ومكافحة الفساد

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مدى مساهمة خدمات الترابط البَيْني في تبسيط الإجراءات، والحد من التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية، بما يدعم مسار الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

 

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

645
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

277
اقتصاد وأعمال

أكثر من 1,2 قيمة تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية السنة
270
اقتصاد وأعمال

بلغت مستويات مرتفعة..ميزانية دعم الطاقة في تونس قاربت 9 بالمائة من ميزانية الدولة
261
الأخبار

ريال مدريد : كيليان مبابي يغيب عن القمة أمام بنفيكا
253
الأخبار

المنستير: تسجيل رجة أرضية في عرض البحر قبالة جزيرة قوريا
249
اقتصاد وأعمال

شركة تونسية خامسة تحصل على ترخيص لاستيراد التمور العضوية إلى روسيا
246
الأخبار

رفض الإفراج عن سيف الدين مخلوف
236
الأخبار

تونس: أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات في قضية سطو على منزل رجل أعمال وسرقة 800 ألف دينار
231
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لعدة اقسام طبية بالمستشفيات الجهوية بالكاف وجندوبة وقبلي
227
أخر الأخبار

رياضات إلكترونية : طريقة إنتقاء اللاعبين في بطولة العالم للإتحاد الدولي لكرة القدم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى