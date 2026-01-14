التحول الطاقي العالمي: إفريقيا في قلب المعادلة مع طلب متوقّع على معادنها الحيوية يتضاعف 5 مرات بحلول 2035

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تفرض إفريقيا نفسها اليوم كفاعل محوري في مسار التحول الطاقي العالمي، في ظل امتلاكها احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية الضرورية لتطوير الطاقات النظيفة والتكنولوجيات المرتبطة بها. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على هذه المعادن قد يشهد قفزة غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لتوقعات الغرفة الافريقية للطاقة لسنة 2026، فإن القارة الإفريقية تزخر بكميات هامة من الكوبالت والليثيوم والنحاس ومعادن مجموعة البلاتين، وهي مواد أساسية في تصنيع البطاريات، الألواح الشمسية، توربينات الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة.

