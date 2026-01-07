Français
Anglais
العربية
سياسة

التدخل الأمريكي في فنزويلا: الأمم المتحدة تحسم موقفها وتُطلق تحذيرًا

التدخل الأمريكي في فنزويلا: الأمم المتحدة تحسم موقفها وتُطلق تحذيرًا

ما تزال العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو تثير ردود فعل واسعة داخل أروقة الأمم المتحدة. فقد اعتبر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وتُقوّض أسس منظومة الأمن الجماعي.

وخلال تصريح صحفي من جنيف، رفضت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، التبريرات التي قدمتها واشنطن، والتي استندت إلى سجل الحكومة الفنزويلية في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن الانتهاكات الحقوقية لا يمكن معالجتها عبر تدخل عسكري أحادي الجانب يخالف القانون الدولي.

وشددت المسؤولة الأممية على أن مساءلة الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتم عبر الآليات القانونية الدولية المعترف بها، لا من خلال استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية، محذّرة من أن مثل هذه السوابق قد تفتح الباب أمام فوضى قانونية تهدد النظام الدولي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

493
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

443
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
440
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
383
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
366
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
349
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
280
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
274
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
270
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
270
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى