التدخل الأمريكي في فنزويلا: الأمم المتحدة تحسم موقفها وتُطلق تحذيرًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ما تزال العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو تثير ردود فعل واسعة داخل أروقة الأمم المتحدة. فقد اعتبر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وتُقوّض أسس منظومة الأمن الجماعي.

وخلال تصريح صحفي من جنيف، رفضت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، التبريرات التي قدمتها واشنطن، والتي استندت إلى سجل الحكومة الفنزويلية في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن الانتهاكات الحقوقية لا يمكن معالجتها عبر تدخل عسكري أحادي الجانب يخالف القانون الدولي.

وشددت المسؤولة الأممية على أن مساءلة الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتم عبر الآليات القانونية الدولية المعترف بها، لا من خلال استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية، محذّرة من أن مثل هذه السوابق قد تفتح الباب أمام فوضى قانونية تهدد النظام الدولي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



