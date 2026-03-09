Français
Anglais
العربية
الأخبار

الترجي الجرجيسي : الاتفاق على فك الارتباط بالتراضي مع المدرب سامي القفصي

الترجي الجرجيسي : الاتفاق على فك الارتباط بالتراضي مع المدرب سامي القفصي

أعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الاثنين عن الاتفاق على فكّ الارتباط مع المدرب سامي القفصي بالتراضي.

و أضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنّ بقية الإطار الفني سيتولى الإشراف على تمارين الفريق في الفترة الحالية، في انتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

و كان سامي القفصي تولي الاشراف على ترجي جرجيس في أواخر شهر جانفي الماضي خلفا لانيس بوجلبان.

و تأتي هذه القطيعة بعد أيّام قليلة من الهزيمة التي مُني بها الفريق أمام مستقبل سليمان 1-0 في اطار الجولة الثالثة و العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

و يحتل الترجي الجرجيسي بعد مرور 23 جولة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

413
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

362
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
343
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
341
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
338
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
325
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
319
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
318
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
300
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
297
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى