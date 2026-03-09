الترجي الجرجيسي : الاتفاق على فك الارتباط بالتراضي مع المدرب سامي القفصي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الاثنين عن الاتفاق على فكّ الارتباط مع المدرب سامي القفصي بالتراضي.

و أضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنّ بقية الإطار الفني سيتولى الإشراف على تمارين الفريق في الفترة الحالية، في انتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

و كان سامي القفصي تولي الاشراف على ترجي جرجيس في أواخر شهر جانفي الماضي خلفا لانيس بوجلبان.

و تأتي هذه القطيعة بعد أيّام قليلة من الهزيمة التي مُني بها الفريق أمام مستقبل سليمان 1-0 في اطار الجولة الثالثة و العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

و يحتل الترجي الجرجيسي بعد مرور 23 جولة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

