الترجي الجرجيسي يكشف عن هوية مدرّبه الجديد

أعلن الترجي الجرجيسي أنه توصل إلى اتفاق مع ابن النادي المدرب منصف مشارك لتولي مهمة تدريب فريق أكابر كرة القدم خلال المرحلة القادمة.

و سيخلف مشارك على رأس الجهاز الفني لفريق عاصمة الزياتين المدرب سامي القفصي.

و أنهى الترجي الجرجيسي علاقته التعاقدية مع سامي القفصي بسبب سوء النتائج وإثر الهزيمة أمام مستقبل سليمان بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و يحتل الترجي الجرجيسي بعد مرور 23 جولة المركز العاشر في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 27 نقطة.

و لم يعرف الفريق الفوز في سباق البطولة منذ الجولة الخامسة عشرة.

