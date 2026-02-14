Français
الأخبار

الترجي الرياضي التونسي يتأهّل إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية…ترتيب المجموعة الرابعة

تأهّل الترجي الرياضي التونسي إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية إثر فوزه منذ قليل على حساب بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة هدفين دون مقابل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

سجّل هدفي فريق باب سويقة كل من أبو بكر دياكاتي في الدقيقة 46 و جاك ديارا في الدقيقة 81.

و في ما يلي ترتيب المجموعة الرابعة إثر هذه نهاية دور المجموعات :

1- الملعب المالي 11 ن

2- الترجي الرياضي 9 ن

3- بيترو أتلتيكو الأنغولي 6 ن

4- سيمبا التنزاني 5 ن

