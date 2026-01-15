Français
رياضة

الترجي الرياضي التونسي يحتفل بعيد ميلاده 107

يحتفل اليوم الخميس 15 جانفي 2025 شيخ الأندية التونسية، الترجي الرياضي التونسي، بالذكرى السابعة بعد المائة لتأسيسه، في مناسبة تجدد الفخر بتاريخ حافل بالإنجازات والألقاب على المستويين الوطني والإفريقي.

ومنذ تأسيسه، رسّخ الترجي مكانته كأحد أعمدة كرة القدم التونسية والإفريقية، بفضل مسيرته الزاخرة بالنجاحات، حيث توّج بالعديد من البطولات المحلية والكؤوس، إلى جانب ألقاب قارية جعلته من أبرز الأندية في القارة السمراء.

ويمثل هذا العيد محطة رمزية لاستحضار مسيرة طويلة من المجد، صنعها لاعبون ومدربون ومسيرون، وساندتها جماهير وفية ظلت دائمًا سندًا قويًا للفريق في مختلف المحطات.

