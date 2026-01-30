Français
الأخبار

الترجي الرياضي التونسي يحذر أنصاره من إشعال الشماريخ قبل مواجهة سيمبا التنزانيّ

أصدرت إدارة الترجي الرياضي التونسي اليوم بلاغًا رسميًا تُذكّر فيه جماهيرها بأنّ الفريق مهدّد بأشدّ العقوبات من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سواء من الناحية المالية أو عبر اللعب دون جمهور في المباريات القادمة ضمن النسخة الحالية من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، وذلك في حال العودة إلى إشعال الشماريخ أو إلقاء أي مقذوفات على أرضية الميدان.

و أشار البلاغ إلى أنّ إدارة النادي تلقت تحذيرات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن القوانين المعمول بها في تنزانيا، التي تمنع منعًا باتًا إشعال الشماريخ داخل الملعب، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

و دعت الإدارة أنصار الفريق الذين سيسافرون إلى تنزانيا لمساندة الترجي إلى الالتزام التام بالقوانين المحلية وتجنب أي تجاوزات قد تعرضهم لمشاكل يصعب حلّها، خاصة مع عدم وجود تمثيلية دبلوماسية تونسية في دار السلام للتدخل عند حدوث أي طارئ.

و أكّد الترجي أنّ الهدف الأساسي ليس فقط تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، بل ضمان عودة جميع أنصاره سالمين إلى تونس و خارجها.

تعليقات

