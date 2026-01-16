Français
الأخبار

الترجي الرياضي التونسي يكشف عن تطورات الحالة الصحية للاعبيه المصابين

أعلن الترجي الرياضي التونسي أنّه يتواصل غياب الثنائي ياسين مرياح و محمد أمين توغاي إثر تعرّضهما لإصابات عضلية خلال مشاركتهما مع المنتخبين التونسي والجزائري، وهو ما استوجب فترة من الراحة و العلاج.

و سيخضع اللاعبان بعد أسبوعين لفحوصات الأشعة اللازمة للاطّلاع على مدى تطوّر حالتهما الصحية.

كذلك الشأن بالنسبة إلى قُصي معشة الذي تعرّض بدوره إلى إصابة مع الفريق مؤخرا، حيث سيباشر مرحلة التأهيل البدني بداية من الأسبوع القادم.

