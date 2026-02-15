الترجي الرياضي يستنكر أحداث مباراة كرة الطائرة ضد النجم الساحلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت هيئة الترجي الرياضي التونسي بلاغا تعرب من خلاله عن شديد استنكارها و تنديدها للأحداث التي رافقت مباراة كرة الطائرة ضد النجم الساحلي.

و في ما يلي نص البلاغ كاملا :

أعربت إدارة الترجي الرياضي التونسي عن شديد استنكارها و تنديدها بالأحداث الخطيرة وغير المقبولة بالمرة التي شهدتها مباراتنا الأخيرة أمام فريق النجم الرياضي الساحلي في إطار بطولة الكرة الطائرة، وهي أحداث عرّضت سلامة لاعبينا إلى الخطر.

لقد سجلت هذه المواجهة عدة تجاوزات من بينها :

– تعرض لاعبنا محمد بن يوسف إلى إصابة خطيرة خلال الشوط الرابع عندما كانت النتيجة (20-19) لصالحنا، و هو ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

– قيام بعض أنصار الفريق المنافس برشق أرضية الميدان بالمقذوفات مما استوجب تدخل قوات الأمن و إخلاء لاعبينا إلى غرف تغيير الملابس حفاظًا على سلامتهم.

– إعلان نهاية المباراة دون استدعاء قائد فريقنا و رفض تدوين تحفظنا في ورقة المباراة باللغة العربية ، في مخالفة صريحة للإجراءات التنظيمية.

إضافة إلى كل هذه الأحداث و التجاوزات الخطيرة فإن هذه المقابلة سبقتها تعيينات تثير الشك و الريبة و تمس من مبدأ النزاهة و المساواة منها : – تعيين حكم لم يُدِر مباريات منذ سنتين. – تعيين مراقب للمباراة سبق له أن تولّى رئاسة فرع الكرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي ، وهو ما يثير و يطرح العديد من التساؤلات حول مبدأ الحياد.

إن إدارة النادي، إذ تستنكر بشدة هذه الممارسات، تؤكد تمسكها بحقوقها القانونية كاملة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل و شفاف لتحديد المسؤوليات و ترتيب الآثار القانونية وفقًا للوائح المعمول بها.

و عليه، فإننا نحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الرياضية اللازمة دفاعًا عن مصالح نادينا.

