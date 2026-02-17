Français
الترجي الرياضي يفوز على مستقبل سليمان…ترتيب البطولة الوطنية

فاز الترجي الرياضي التونسي على حساب مستقبل سليمان بنتيجة 3 أهداف دون مقابل خلال المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على أرضية ملعب بوجمعة الكميتي بباجة.

سجّل أهداف المباراة كل من فوريان دانهو في الدقيقة 15 ، كسيلة بوعالية في الدقيقة 31 و محمد أمين بن حميدة من ضربة جزاء في الدقيقة 45+1.

و في ما يلي ترتيب البطولة الوطنية إثر هذه المواجهة :

1- النادي الإفريقي 45 ن

2- الترجي الرياضي التونسي 43 ن (-2)

3- الملعب التونسي 41 ن (-1)

4- النادي الصفاقسي 39 ن

5- الإتحاد المنستيري 36 ن

6- النجم الساحلي 30 ن

7- الترجي الجرجيسي 26 ن

8- نجم المتلوي 26 ن (-1)

9- مستقبل المرسى 25 ن

10- شبيبة العمران 25 ن

11- النادي البنزرتي 24 ن

12- اتّحاد بن قردان 24 ن

13- شبيبة القيروان 20 ن

14- الأولمبي الباجي 18 ن

15- مستقبل قابس 17 ن

16- مستقبل سليمان 13 ن

 

