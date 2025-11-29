الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بينما يتعافى تدريجياً من عملية الرباط الصليبي التي خضع لها في قطر، استغلّ الدولي الجزائري يوسف بلايلي ظهوره في بودكاست الصحفي سمير جيلالي لكسر صمته بشأن الاتهامات التي وجّهها إليه ناديه السابق أجاكسيو، الذي لعب في صفوفه بين أكتوبر 2022 وأوت 2023.

في حديثه المطوّل خلال المقابلة، وجّه بلايلي أصابع الاتهام إلى وكيله السابق، معتبراً أنه كان ضحية خيانة، مجدداً في الوقت نفسه ثقته في العدالة. وقال: «تعرّضتُ للخيانة من طرف وكيلي في أجاكسيو، ولدي ثقة في العدالة. كلّ الحقيقة ستُكشف إن شاء الله».

للإشارة، فإنّ لاعب خط وسط الترجي الرياضي التونسي محلّ متابعة قضائية بشبهة التزوير واستعمال المزوّر، إلى جانب قضية تحيّل تقدَّر قيمتها بـ400 ألف يورو. وتشير عائلته إلى أنّ المترجم الذي كان يتولّى أيضاً مهمة الوساطة هو المتسبب في القضية، مؤكدةً امتلاكها وثائق قوية قادرة على تبرئة النجم الجزائري.

