Français
Anglais
العربية
رياضة

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)

بينما يتعافى تدريجياً من عملية الرباط الصليبي التي خضع لها في قطر، استغلّ الدولي الجزائري يوسف بلايلي ظهوره في بودكاست الصحفي سمير جيلالي لكسر صمته بشأن الاتهامات التي وجّهها إليه ناديه السابق أجاكسيو، الذي لعب في صفوفه بين أكتوبر 2022 وأوت 2023.

في حديثه المطوّل خلال المقابلة، وجّه بلايلي أصابع الاتهام إلى وكيله السابق، معتبراً أنه كان ضحية خيانة، مجدداً في الوقت نفسه ثقته في العدالة. وقال: «تعرّضتُ للخيانة من طرف وكيلي في أجاكسيو، ولدي ثقة في العدالة. كلّ الحقيقة ستُكشف إن شاء الله».

للإشارة، فإنّ لاعب خط وسط الترجي الرياضي التونسي محلّ متابعة قضائية بشبهة التزوير واستعمال المزوّر، إلى جانب قضية تحيّل تقدَّر قيمتها بـ400 ألف يورو. وتشير عائلته إلى أنّ المترجم الذي كان يتولّى أيضاً مهمة الوساطة هو المتسبب في القضية، مؤكدةً امتلاكها وثائق قوية قادرة على تبرئة النجم الجزائري.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

327
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

318
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
295
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
279
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
270
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…
264
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)
253
أخر الأخبار

تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”
250
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
247
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
241
الأخبار

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى الدوحة إستعدادا لكأس العرب 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى