الترجي يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم

أكمل الترجي الرياضي عقد الاندية المتاهلة الى الدور ثمن النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026، وذلك عقب فوزه اليوم السبت، على وداد الحامة، بنتيجة 5-0، ضمن المباراة المؤجلة لحساب الدور السادس عشر التي دارت بملعب الحامة الاصطناعي.

و جاءت خماسية الترجي الرياضي بفضل أشرف الجبري (15) و (26) وأمان الله الهميذي (51) و(65) وصقر بوحوش (51) ضدّ مرماه.

و تسحب عملية القرعة الخاصة بالدور ثمن النهائي لكاس تونس غدا الاحد 29 مارس 2026.

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

433
الأخبار

حرق و إتلاف مقر جمعية المرجان الرياضي بطبرقة من قبل مجهولين

421
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
401
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
372
اقتصاد وأعمال

الشركة التونسية للكهرباء والغاز: دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيز الاستغلال
345
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
343
الأخبار

هيئة المحامين أمام البرلمان: نقاش حول المحكمة الدستورية والمرسوم 54
342
أخر الأخبار

وزير البيئة : ابرام صفقة كبرى للقضاء على المصبّات العشوائية [فيديو]
338
اقتصاد وأعمال

دراسة: مديونية الأسر التونسية بلغت مستويات قياسية
322
أخر الأخبار

اليوم : البرلمان يُوجه أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة (فيديو)
308
أخر الأخبار

بحضور وزير الشؤون الاجتماعية: جلسة حوارية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث أولويات المرحلة

