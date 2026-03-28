الترجي يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس تونس لكرة القدم

أكمل الترجي الرياضي عقد الاندية المتاهلة الى الدور ثمن النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026، وذلك عقب فوزه اليوم السبت، على وداد الحامة، بنتيجة 5-0، ضمن المباراة المؤجلة لحساب الدور السادس عشر التي دارت بملعب الحامة الاصطناعي.

و جاءت خماسية الترجي الرياضي بفضل أشرف الجبري (15) و (26) وأمان الله الهميذي (51) و(65) وصقر بوحوش (51) ضدّ مرماه.

و تسحب عملية القرعة الخاصة بالدور ثمن النهائي لكاس تونس غدا الاحد 29 مارس 2026.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



