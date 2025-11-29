Français
Anglais
العربية
الأخبار

الترجي يحتج على آداء حكم مباراته أمام بيترو أتلتيكو

احتجّت إدارة الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، على أداء كامل طاقم التحكيم خلال مباراة الفريق أمام بيترو أتلتيكو، مؤكّدة على أنّها “لن تكتفي بتقديم شكوى رسمية للاتّحاد الإفريقي لكرة القدم حول مردود الطاقم التحكيمي، وما رأت فيه من سوء نية، بل ستُصعّد موقفها وتتّخذ ما تراه مناسبا من إجراءات استنادا إلى ما ستُقرّره الكنفدرالية الإفريقية”.

وأضافت إدارة الترجي، في بلاغ أصدرته مساء اليوم، أنّه سيتم تسجيل احتجاج رسمي ضدّ أداء الحكم جون جاك ندالا، الذي “اعتاد اتّخاذ قرارات جميعها ضدّ الفريق”.

وأوضحت الإدارة أنّ الشكوى التي ستقدّمها ستكون مدعّمة بكلّ المقاطع واللقطات التي تُثبت الأخطاء التحكيمية، والتي وصفتها بـ”الكارثية”، لكلّ أفراد الطاقم، و”تعمدهم حرمان الترجي الرياضي التونسي من انتصار مستحق”، وفق تأكيدها.

و”سيُطالب الترجي الرياضي التونسي هذه المرّة بردّ واضح ومبرّر من الكنفدرالية الإفريقية، مع اتّخاذ كلّ المواقف اللازمة وفق ما ستقرّه لجنة التحكيم بالاتّحاد الإفريقي لكرة القدم”، وفق نصّ البلاغ.

وأشارت الإدارة في بلاغها إلى أنّ “الفريق غادر النسخة الماضية من كأس رابطة الأبطال الإفريقية بسبب “خطأ تحكيمي فادح وظالم من حكمة الـVAR”، الذي ألغى هدفا شرعيا لأشرف الجبري في مباراته ضدّ نادي سانداونز، وهو ما أدّى إلى إقصاء الفريق من الدور ربع النهائي”.

