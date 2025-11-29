Français
الترجي يحذر جماهيره في أنغولا !!

حذرت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت 19 نوفمبر 2025، جماهيرها التي تحولت إلى أنغولا لمساندة الفريق خلال المباراة ضد نادي بيترو أتليتيكو الأنعولي اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، من إشعال الشماريخ داخل الملعب أو في محيطه.

و أكدت الإدارة أن المباراة السابقة أمام الملعب المالي في رادس شهدت قيام بعض الجماهير بإشعال الشماريخ، و هو ما ورد في تقرير الحكم للجنة التأديب، ما قد يعرّض النادي لعقوبات تمنع جماهيره من الحضور أو التشجيع في المباريات المقبلة.

و دعت إدارة الترجي جمهورها إلى الامتناع التام عن إشعال الشماريخ أو رمي أي مقذوفات داخل الملعب، لتفادي المخالفات و العقوبات.

