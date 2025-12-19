Français
Anglais
العربية
الأخبار

الترجي يستعيد خدمات أحد لاعبيه الأجانب

استعاد الترجي الرياضي التونسي مهاجمه البوركيني جاك ديارا من مستقبل سليمان، وفق ما اعلن عنه فريق باب سويقة أمس الخميس في بلاغ مقتضب عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

و كان ديارا البالغ من العمر 19 سنة، والذي يشغل خطة جناح أيسر، قد عزز صفوف الترجي الرياضي التونسي مطلع السنة الجارية في صفقة تمتد الى غاية 30 جوان 2028، قبل ان تتم اعارته الى مستقبل سليمان بداية الموسم الحالي، ليخوض مرحلة ذهاب البطولة بألوان فريق الوطن القبلي، ثم العودة الى فريق الدم والذهب منهيا فترة اعارته.

و يحتل شيخ الاندية التونسية صدارة البطولة برصيد 31 نقطة منقوصا من مباراة ضد اتحاد بن قردان بسبب التزامات أبناء ماهر الكنزاري في مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية.

تعليقات

