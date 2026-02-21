Français
الترجي يفوز على الملعب التونسي…ترتيب البطولة الوطنية

فاز الترجي الرياضي على الملعب التونسي بنتيجة هدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل لحساب الجولة الخامسة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على أرضية ملعب حمّادي العقربي برادس.

سجّل هدف المباراة الوحيد حسام تقا في الدقيقة 21.

و في ما يلي ترتيب البطولة الوطنية إثر هذه المواجهة :

1- الترجي الرياضي 46 ن (-1)

2- النادي الإفريقي 45 ن

3- الملعب التونسي 41 ن

4- النادي الصفاقسي 39 ن

5- الإتحاد المنستيري 36 ن

6- النجم الساحلي 30 ن

7- ترجي جرجيس 26 ن

8- نجم المتلوي 26 ن (-1)

9- مستقبل المرسى 25 ن

10- شبيبة العمران 25 ن

11- النادي البنزرتي 24 ن

12- اتحاد بن قردان 24 ن

13- شبيبة القيروان 20 ن

14- الأولمبي الباجي 18 ن

15- مستقبل قابس 17 ن

16- مستقبل سليمان 13 ن

