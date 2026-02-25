الترجي يقع في فخ التعادل أمام نجم المتلوي…ترتيب البطولة الوطنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المقابلة التي جمعت منذ قليل بين نجم المتلوي و ضيفه الترجي الرياضي التونسي على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي ضمن منافسات من الجولة السادسة إياب من البطولة الوطنية.

افتتح أشرف الجبري النتيجة في الدقيقة 53 للترجي و عدّل شريف بوديان الكفة لنجم المتلوي من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

و إثر هذا التعادل أضاع الترجي فرصة الهروب أكثر في صدارة ترتيب البطولة الوطنية.

و في ما يلي الترتيب الكامل إثر هذه المواجهة :

1- الترجي الرياضي 47 ن

2- النادي الإفريقي 45 ن

3- الملعب التونسي 41 ن

4- النادي الصفاقسي 39 ن

5- الإتحاد المنستيري 36 ن

6- النجم الساحلي 30 ن

7- نجم المتلوي 27 ن

8- ترجي جرجيس 26 ن

9- مستقبل المرسى 25 ن

10- شبيبة العمران 25 ن

11- النادي البنزرتي 24 ن

12- اتحاد بن قردان 24 ن

13- شبيبة القيروان 20 ن

14- الأولمبي الباجي 18 ن

15- مستقبل قابس 17 ن

16- مستقبل سليمان 13 ن

