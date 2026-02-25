الترجي يقع في فخ التعادل أمام نجم المتلوي…ترتيب البطولة الوطنية

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المقابلة التي جمعت منذ قليل بين نجم المتلوي و ضيفه الترجي الرياضي التونسي على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي ضمن منافسات من الجولة السادسة إياب من البطولة الوطنية.
افتتح أشرف الجبري النتيجة في الدقيقة 53 للترجي و عدّل شريف بوديان الكفة لنجم المتلوي من ضربة جزاء في الدقيقة 76.
و إثر هذا التعادل أضاع الترجي فرصة الهروب أكثر في صدارة ترتيب البطولة الوطنية.
و في ما يلي الترتيب الكامل إثر هذه المواجهة :
1- الترجي الرياضي 47 ن
2- النادي الإفريقي 45 ن
3- الملعب التونسي 41 ن
4- النادي الصفاقسي 39 ن
5- الإتحاد المنستيري 36 ن
6- النجم الساحلي 30 ن
7- نجم المتلوي 27 ن
8- ترجي جرجيس 26 ن
9- مستقبل المرسى 25 ن
10- شبيبة العمران 25 ن
11- النادي البنزرتي 24 ن
12- اتحاد بن قردان 24 ن
13- شبيبة القيروان 20 ن
14- الأولمبي الباجي 18 ن
15- مستقبل قابس 17 ن
16- مستقبل سليمان 13 ن
