الترجي ينتصر على جوفنتوس الإيطالي في بطولة الأهلي الدولية للناشئين

حقق الترجي الرياضي التونسي اليوم فوزاً مثيراً على نادي جوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 سنة المقامة حالياً في مصر.
و تجمع البطولة 18 فريقاً من مختلف الدول، ما يجعلها منصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابّة و صقل مهاراتهم في أجواء تنافسية قوية.
و شهدت المباراة أداءً متميزاً من لاعبي الترجي الذين سيطروا على مجريات اللعب و نجحوا في حسم النتيجة لصالحهم.
