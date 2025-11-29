Français
Anglais
العربية
الأخبار

الترجي ينتصر على جوفنتوس الإيطالي في بطولة الأهلي الدولية للناشئين

الترجي ينتصر على جوفنتوس الإيطالي في بطولة الأهلي الدولية للناشئين

حقق الترجي الرياضي التونسي اليوم فوزاً مثيراً على نادي جوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 سنة المقامة حالياً في مصر.

و تجمع البطولة 18 فريقاً من مختلف الدول، ما يجعلها منصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابّة و صقل مهاراتهم في أجواء تنافسية قوية.

و شهدت المباراة أداءً متميزاً من لاعبي الترجي الذين سيطروا على مجريات اللعب و نجحوا في حسم النتيجة لصالحهم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025

337
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
304
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
290
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
284
أخر الأخبار

وزير التكوين المهني : تشغيل 10 آلاف من خريجي التكوين المهني في قطاع الكوابل [فيديو]
284
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا: بيترو – الترجي الرياضي … صافرة كونغولية للمباراة
281
أخر الأخبار

صفاقس : مُخيم تكويني لدعم الشباب الريادي [فيديو]
267
اقتصاد وأعمال

تونس: قطاع التغليف يوفر أكثر من 25 ألف موطن شغل مباشر ونسبة نمو سنوية تفوق 10%
262
أخر الأخبار

هل ستنتقل ملكية الأراضي الدولية الفلاحية للشركات الأهلية؟ وزير التشغيل يحسم الجدل (فيديو)
261
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى