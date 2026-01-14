Français
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان

تقرّر بمقتضى أمر صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الاربعاء 14 جانفي 2026، الترفيع في مقادير المنحة الشهرية للسكن والمنحة الشهرية للغذاء المسندة لفائدة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان.

و ينص الأمر عدد 9 لسنة 2026 المؤرخ في 13 جانفي 2026، على الترفيع في منحة السكن الشهرية بـ 50 دينار ومنحة الغذاء الشهرية بـ 50 دينار، وذلك على ثلاث مراحل متتالية، بداية من غرّة جانفي 2026، ثم غرّة جانفي 2027، وابتداءً من غرّة جانفي 2028.

و يأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان، واستنادًا إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة لوضعياتهم المهنية.

تعليقات

