التشكيلة الأساسية للترجي أمام الأهلي

يواجه الترجي الرياضي مساء اليوم السبت 21 مارس 2026 بداية من الساعة الثامنة في ملعب القاهرة الأهلي المصري ضمن إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقية.

و ستقام المباراة دون حضور الجمهور وبتحكيم مغربي يقوده جلال جيّد بمساعدة مواطنيه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاد، في حين سيكون المغربي حمزة الفريق حكمًا لتقنية الفيديو وتساعده الرواندية سليمة موكانسانغا.

و في ما يلي التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي :

البشير بن سعيد / ابراهيما كايتا / محمد أمين توغاي / حمزة الجلاصي / محمد أمين بن حميدة / حسام تقا / أونيتشي أوغبيلو / عبد الرحمان كوناتي / كسيلة بوعالية / جاك ديارا / فلوريان دانهو

