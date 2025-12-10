التشكيلة المنتظرة لريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يواجه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، مهمة صعبة في إعداد تشكيل مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، بسبب كثرة الغيابات.
و يعود ريال مدريد إلى أجواء دوري أبطال أوروبا وسط إعصار من الضغوط بعد هزيمته في الدوري أمام سيلتا فيغو في سانتياغو برنابيو.
و لا يزال فريق تشابي ألونسو عاجزا عن الخروج من أزمته، حيث يستقبل على أرضه مانشستر سيتي الذي يدخل اللقاء منطلِقا بفضل المستوى الرائع الذي يقدمه هالاند.
و من المنتظر أن تكون تشكيلة المرينغي على النحو التالي :
حارس المرمى : تيبو كورتوا.
الدفاع: فيدي فالفيردي، أسينسيو، آنطونيو روديغر، كاريراس.
الوسط: أردا غولر، سيبايوس، تشواميني، بيلينغهام.
الهجوم : فينيسيوس و غونزالو غارسيا.
