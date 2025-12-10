Français
Anglais
العربية
الأخبار

التشكيلة المنتظرة لريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يواجه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، مهمة صعبة في إعداد تشكيل مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، بسبب كثرة الغيابات.

و يعود ريال مدريد إلى أجواء دوري أبطال أوروبا وسط إعصار من الضغوط بعد هزيمته في الدوري أمام سيلتا فيغو في سانتياغو برنابيو.

و لا يزال فريق تشابي ألونسو عاجزا عن الخروج من أزمته، حيث يستقبل على أرضه مانشستر سيتي الذي يدخل اللقاء منطلِقا بفضل المستوى الرائع الذي يقدمه هالاند.

و من المنتظر أن تكون تشكيلة المرينغي على النحو التالي :

حارس المرمى : تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدي فالفيردي، أسينسيو، آنطونيو روديغر، كاريراس.

الوسط: أردا غولر، سيبايوس، تشواميني، بيلينغهام.

الهجوم : فينيسيوس و غونزالو غارسيا.

