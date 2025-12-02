التشكيلة المنتظرة لقمة برشلونة و أتلتيكو مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يخوض فريق برشلونة الإسبانى مواجهة من العيار الثقيل عندما يصطدم بمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب كامب نو، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

و يدخل برشلونة اللقاء متربعاً على عرش الصدارة برصيد 34 نقطة، جمعها من 14 مباراة، ويسعى كتيبة المدرب هانز فليك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد و تأمين صدارة الدوري الإسباني و توسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يعاني من نزيف النقاط.

و في المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر برشلونة.

و في ما يلي التشكيلة المنتظرة للفريقين :

برشلونة :

حراسة المرمى: خوان غارسيا.

خط الدفاع: إريك غارسيا، كوندي ، بالدي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونغ، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا.

أتلتيكو مدريد :

حراسة المرمى : يان أوبلاك.

خط الدفاع : خيمينيز، لينغليت، مارك بوبيل، هانكو.

خط الوسط: كوكي، باريوس، أليكس باينا.

خط الهجوم : جوليان ألفاريز، ألكسندر سورلوث، نيكو غونزاليس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



