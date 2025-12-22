التعادل يحسم المواجهة الودية بين النادي الصفاقسي و مستقبل المرسى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعادل مستقبل المرسى مع النادي الصفاقسي 0-0 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاثنين بسوسة استعدادا للمشوار المتبقي من الموسم.

و كان فريق الصفصاف تعادل مع النجم الساحلي (1-1) و الاتحاد المنستيري (0-0) في اللقاءين الوديين السابقين اللذين اجراهما الفريق خلال التربص الاعدادي بمدينة المنستير الذي يتواصل الى غاية يوم الاربعاء القادم.

يذكر ان مستقبل المرسى انهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز التاسع برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات و تعادل واحد وثماني هزائم.

