التعادل يحسم مباراة الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 المباراة الودية التي جمعت اليوم السبت، 21 فيفري 2026، بين الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي على ملعب بوجمعة الكميتي، في إطار استعداد الفريقين لمواصلة منافسات البطولة.

شهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة، حيث تمكن كلا الفريقين من تسجيل ثلاثة أهداف لكل منهما، سجل النادي البنزرتي كل من عزيز القاسمي و زياد بريمة و إياد الميداني وفيما سجل أهداف الباجية كل من نامان كايتا و بهاء الشارني و أفوفو ايباه

ويستعد النادي البنزرتي لمواجهة الاتحاد المنستيري يوم السبت المقبل، بينما سيواجه الأولمبي الباجي الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم.

