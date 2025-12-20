التعادل يحسم مواجهة النادي البنزرتي و الإتحاد المنستيري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسم التعادل بهدف لمثله المباراة الودية التي جمعت اليوم السبت بسوسة الاتحاد الرياضي المنستيري بالنادي الرياضي البنزرتي.

و بادر الجزائري يوسف الفلاحي بافتتاح النتيجة للنادي البنزرتي في الدقيقة 13 قبل أن يتمكن الغيني عصمان ديياني من تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 20.

و تندرج المواجهة في اطار التربص الذي يجريه الفريقان استعدادا لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى، التي يحتل فيها ابناء عاصمة الرباط المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة، في حين ياتي ابناء عاصمة الجلاء في المركز 12 برصيد 16 نقطة.

من جهة اخرى، أعلن النادي البنزرتي اليوم على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المهاجم أحمد العامري وفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي.

