التعادل يحسم مواجهة النادي الصفاقسي و اتحاد بن قردان

تعادل النادي الصفاقسي مع اتحاد بن قردان بنتيجة 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريقين لبقية مشوارهما في الموسم الرياضي 2025-2026.

و جاء هدف النادي الصفاقسي، في المباراة التي أقيمت بحمام سوسة، عن طريق عمر بن علي من ضربة جزاء في حين سجل لاتحاد بن قردان لمين توري.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي أنهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحتل اتحاد بن قردان المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

