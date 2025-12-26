التعادل يحسم مواجهة النادي الصفاقسي و اتحاد بن قردان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعادل النادي الصفاقسي مع اتحاد بن قردان بنتيجة 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريقين لبقية مشوارهما في الموسم الرياضي 2025-2026.

و جاء هدف النادي الصفاقسي، في المباراة التي أقيمت بحمام سوسة، عن طريق عمر بن علي من ضربة جزاء في حين سجل لاتحاد بن قردان لمين توري.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي أنهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحتل اتحاد بن قردان المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

