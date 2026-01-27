التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواصل التعاون الإيطالي دعمه الملموس للقطاع الفلاحي التونسي. فقد احتضنت صفاقس، داخل الضيعة الفلاحية الدولية “الشعال”، مراسم تسليم 88 جرّارًا مجهّزة بصهاريج ومقطورات، إلى جانب معدات وتجهيزات فلاحية أخرى، في خطوة جديدة تعكس تعزيز مساندة الاستثمارات العمومية الفلاحية في تونس.

و قد اقتنى ديوان الأراضي الدولية (OTD) هذه التجهيزات بتمويل من التعاون الإيطالي قُدّر بنحو 6.5 ملايين يورو. وجرت المراسم بحضور وزير الفلاحة، عزّالدين بن الشيخ، وسفير إيطاليا لدى تونس، أليساندرو بروناس، ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بتونس، إيزابيلا لوكافيري.

و من المنتظر أن تُخصّص الجرّارات الـ88، وهي من صناعة إيطالية، لتعزيز طاقات الإنتاج بالأراضي التي يشرف ديوان الأراضي الدولية على استغلالها، ولا سيما ضيعة “الشعال”.

و تمتد هذه الضيعة على مساحة تتجاوز 30 ألف هكتار، وتُعدّ أكبر مجمّع فلاحي في شمال إفريقيا، كما تحتل موقعًا استراتيجيًا داخل القطاع الفلاحي التونسي، خاصة بالنظر إلى أهمية غراسات الزيتون فيها، التي تمثل ركيزة من ركائز الإنتاج الوطني.

و تندرج هذه العملية ضمن إطار أوسع للتعاون الإيطالي لفائدة تونس عبر “برنامج دعم ميزان المدفوعات”. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج 145 مليون يورو في شكل قرض مساعدة، ويهدف إلى دعم الاستثمارات العمومية الهيكلية. ويُعدّ القطاع الفلاحي من أبرز المستفيدين، إذ تمّ رصد أكثر من 58 مليون يورو لاقتناء تجهيزات ومعدات ومنشآت ذات منشأ إيطالي وقيمة تكنولوجية عالية.

و من خلال هذه المبادرة، يجدد التعاون الإيطالي التزامه بمرافقة مسار تحديث الفلاحة التونسية، عبر دعم الإنتاجية والميكنة والتثمين المستدام للأراضي الفلاحية، في سياق يتسم بتعاظم تحديات الأمن الغذائي وضرورة رفع الأداء الاقتصادي.

