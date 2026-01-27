Français
Anglais
العربية
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس

يواصل التعاون الإيطالي دعمه الملموس للقطاع الفلاحي التونسي. فقد احتضنت صفاقس، داخل الضيعة الفلاحية الدولية “الشعال”، مراسم تسليم 88 جرّارًا مجهّزة بصهاريج ومقطورات، إلى جانب معدات وتجهيزات فلاحية أخرى، في خطوة جديدة تعكس تعزيز مساندة الاستثمارات العمومية الفلاحية في تونس.

و قد اقتنى ديوان الأراضي الدولية (OTD) هذه التجهيزات بتمويل من التعاون الإيطالي قُدّر بنحو 6.5 ملايين يورو. وجرت المراسم بحضور وزير الفلاحة، عزّالدين بن الشيخ، وسفير إيطاليا لدى تونس، أليساندرو بروناس، ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بتونس، إيزابيلا لوكافيري.

و من المنتظر أن تُخصّص الجرّارات الـ88، وهي من صناعة إيطالية، لتعزيز طاقات الإنتاج بالأراضي التي يشرف ديوان الأراضي الدولية على استغلالها، ولا سيما ضيعة “الشعال”.

و تمتد هذه الضيعة على مساحة تتجاوز 30 ألف هكتار، وتُعدّ أكبر مجمّع فلاحي في شمال إفريقيا، كما تحتل موقعًا استراتيجيًا داخل القطاع الفلاحي التونسي، خاصة بالنظر إلى أهمية غراسات الزيتون فيها، التي تمثل ركيزة من ركائز الإنتاج الوطني.

و تندرج هذه العملية ضمن إطار أوسع للتعاون الإيطالي لفائدة تونس عبر “برنامج دعم ميزان المدفوعات”. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج 145 مليون يورو في شكل قرض مساعدة، ويهدف إلى دعم الاستثمارات العمومية الهيكلية. ويُعدّ القطاع الفلاحي من أبرز المستفيدين، إذ تمّ رصد أكثر من 58 مليون يورو لاقتناء تجهيزات ومعدات ومنشآت ذات منشأ إيطالي وقيمة تكنولوجية عالية.

و من خلال هذه المبادرة، يجدد التعاون الإيطالي التزامه بمرافقة مسار تحديث الفلاحة التونسية، عبر دعم الإنتاجية والميكنة والتثمين المستدام للأراضي الفلاحية، في سياق يتسم بتعاظم تحديات الأمن الغذائي وضرورة رفع الأداء الاقتصادي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

351
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ

338
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
332
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
296
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
293
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
276
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 
276
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
271
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
270
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
265
الأخبار

تركيز خيمة لمدة 14 يوما لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى