التعاون التونسي-الياباني يتعزّز: السفير الياباني يشيد بدور خريجي برامج JICA في توطيد الشراكة الثنائية

شارك السفير الياباني سايتو جون في أشغال الجلسة العامة لجمعية المستفيدين من التدريبات المنجزة في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، في خطوة تعكس متانة العلاقات التونسية-اليابانية وحرص طوكيو على مواصلة دعمها لمسارات التعاون المشترك.

وخلال كلمته، أكّد السفير أنّ التفاهم المتبادل بين تونس واليابان يقوم بالأساس على روابط إنسانية قوية، معربًا عن سعادته بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتبادلات الثنائية، بالتعاون مع هذه الجمعية التي يترأسها السيد بوجدارية، إلى جانب شركاء تونسيين آخرين.

وأشاد السفير بالعروض التي قدّمها أعضاء الجمعية حول التعاون التونسي-الياباني، واصفًا إيّاها بـالمتميّزة، لما عكسه محتواها من عمق التجربة المشتركة وأثرها الإيجابي على تنمية الكفاءات وتبادل الخبرات.

