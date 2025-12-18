Français
Anglais
العربية
الأخبار

التعليم العالي: دعوة تونسية من الجزائر لإرساء تعاون جامعي وبحثي متقدّم

التعليم العالي: دعوة تونسية من الجزائر لإرساء تعاون جامعي وبحثي متقدّم

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر، إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين تونس والجزائر، عبر إرساء شراكات أكثر فاعلية تشمل إحداث مخابر ومراكز بحث مشتركة، إلى جانب تطوير برامج جامعية مزدوجة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وجاءت هذه الدعوة خلال إشرافه، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري كمال البداري، على أشغال الملتقى السابع للجامعات التونسية-الجزائرية الحدودية، الذي احتضنته جامعة محمد الشريف مساعديه بولاية سوق أهراس، تحت شعار «التعليم العالي في العصر الرقمي: المعرفة والابتكار والقدرات التنافسية الاقتصادية».

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

522
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)

375
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات
347
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
341
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
326
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
306
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
289
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
288
الأخبار

لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري
287
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
274
الأخبار

تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم : هؤلاء المعنيون بالإنتداب..ووفق هذه الشروط

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى