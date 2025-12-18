التعليم العالي: دعوة تونسية من الجزائر لإرساء تعاون جامعي وبحثي متقدّم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر، إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين تونس والجزائر، عبر إرساء شراكات أكثر فاعلية تشمل إحداث مخابر ومراكز بحث مشتركة، إلى جانب تطوير برامج جامعية مزدوجة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وجاءت هذه الدعوة خلال إشرافه، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري كمال البداري، على أشغال الملتقى السابع للجامعات التونسية-الجزائرية الحدودية، الذي احتضنته جامعة محمد الشريف مساعديه بولاية سوق أهراس، تحت شعار «التعليم العالي في العصر الرقمي: المعرفة والابتكار والقدرات التنافسية الاقتصادية».

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



