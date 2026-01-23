التقلبات الجوية في تونس: السفارة الألمانية تُشيد بتفاني أعوان الحماية المدنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها تونس، عبّرت السفارة الألمانية بتونس عن تقديرها الكبير للجهود الجبّارة التي يبذلها أعوان الحماية المدنية التونسية، والذين نفّذوا مئات التدخلات خلال الـ48 ساعة الماضية في مختلف الجهات المتضرّرة.

وأكدت السفارة في بيان لها بالغ احترامها واعتزازها بما حققته فرق الإنقاذ من نجاحات ميدانية، وبما أظهرته من تفانٍ وانضباط وروح إنسانية عالية في مواجهة ظروف مناخية صعبة، حرصًا على حماية الأرواح والممتلكات.

