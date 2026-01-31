التكافل… ذلك الإسمنت غير المرئي الذي يحمي تونس: المعنى، الفوائد، والمرجعيات في القرآن الكريم

في اللحظات العصيبة، لا تُقاس المجتمعات بخطاباتها بقدر ما تُقاس بأفعالها. فبعد أزمة، أو فيضانات، أو مأساة، يظهر أفضل ما فيها… أو أسوأه. وهنا تحديدًا يتجلّى معنى التكافل الحقيقي: لا بوصفه شعارًا، بل قوة عملية قادرة على الترميم، وبثّ الطمأنينة، والحفاظ على صمود الوطن.

في تونس، حيث تنبثق روح التضامن الشعبي غالبًا بعفوية، يظلّ التكافل أحد أبرز مكامن القوة في البلاد. غير أنّه يبقى أيضًا رهانًا حاسمًا: فحين تتفاقم مظاهر الإرهاق الاجتماعي، أو الهشاشة، أو الانقسام، قد يضعف هذا المنعكس الجماعي.

يقدّم هذا الملف قراءة واضحة ومفيدة لمفهوم التكافل عبر ثلاثة محاور متكاملة: نفسي، اجتماعي وروحي، مع إحالات صريحة إلى القرآن الكريم، ولا سيما في ما يتعلّق بالتضامن، والأخوّة، والزكاة.

التكافل: قيمة… وضرورة وطنية

لا يقتصر التكافل على “مساعدة شخص ما”، بل هو آلية استقرار. إنّه بمثابة ممتصّ للصدمات الاجتماعية: يخفّف العزلة، ويهدّئ التوتّرات، ويُسرّع التعافي بعد الأزمات، ويمنح للمحنة معنى جماعيًا. وحيثما وُجد التكافل، حُميت الثقة. وحين يغيب، تتّسع الشروخ: ينكفئ الأفراد على ذواتهم، وتتنامى الشكوك، وتتآكل اللحمة الوطنية.

في بلد يواجه تحدّيات اقتصادية، وتوتّرات اجتماعية، وهزّات مناخية متكرّرة، يصبح التكافل ميزةً استراتيجية. فهو يوفّر الوقت والجهد، وأحيانًا الأرواح. كما يساهم في صون قيمة جوهرية: الكرامة.

ما الذي يقدّمه التكافل؟ المكاسب الملموسة والأخلاقية

كثيرًا ما يُطرح السؤال: “ماذا نربح من المساعدة؟”. والجواب ليس دينيًا فحسب، بل إنساني واجتماعي أيضًا.

1) على الصعيد الفردي: الصحّة النفسية والقوّة الداخلية

تُخفّف المساعدة شعور العجز. نفسيًا، يمنح التكافل إحساسًا بالفعل واستعادة السيطرة في مواجهة الفوضى. كما يُعزّز تقدير الذات، ويقوّي الشعور بالجدوى، ويحدّ من العزلة. وغالبًا ما تكون المجتمعات التي ينبض فيها التكافل أكثر قدرة على الصمود العاطفي.

2) على الصعيد الجماعي: التماسك، الثقة، والاستقرار

يحدّ التكافل من الاحتقان، ويُضعف “صراع المكانات” ومنطق “نحن ضدّهم”. ويُنشئ جسورًا بين الأحياء، والجهات، والطبقات الاجتماعية. فالمجتمع المتضامن أقدر على مواجهة الأزمات، لأنه لا يسمح للمحن بأن تحوّل المواطنين إلى خصوم.

3) على الصعيد الروحي: الرحمة، التطهير، والمضاعفة

في المرجعية القرآنية، يرتبط التكافل بمنافع صريحة: الرحمة الإلهية، وتطهير المال والقلب، ومضاعفة الأجر. وهي فكرة عميقة مفادها أنّ ما يُعطى لا ينقص حقيقةً، بل يتحوّل.

التكافل في القرآن الكريم: مرجعيات أساسية (نصًّا وترجمة)

التعاون على الخير

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

سورة المائدة – الآية 2

الترجمة: تعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان.

يؤسّس هذا النص مبدأً واضحًا: فالتكافل ليس حياديًا، بل ينبغي أن يكون في خدمة الخير لا الانحراف.

الأخوّة والإصلاح

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾

سورة الحجرات – الآية 10

الترجمة: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين إخوتكم.

فالتكافل لا يقتصر على المال أو العون المادي، بل يشمل صون الروابط الاجتماعية وترسيخ السلم.

المؤمنون أولياء بعضهم… ووعد الرحمة

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ … أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾

سورة التوبة – الآية 71

الترجمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض… أولئك سيرحمهم الله.

هنا، يتجلّى “المكسب” بوضوح: الرحمة ثمرة التضامن والمسؤولية الجماعية.

الإيثار على النفس

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

سورة الحشر – الآية 9

الترجمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

يضع هذا النصّ في الصدارة مفهوم تضامن لا يتوقّف على الوفرة.

الزكاة: تكافل منظّم لا مجرّد مبادرة عفوية

التكافل الشعبي ثمين، لكنه قد يكون متقطّعًا. أمّا الزكاة فهي تضامن مؤسّسي يحوّل التكافل إلى نظام.

الزكاة تطهير وارتقاء

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾

سورة التوبة – الآية 103

الترجمة: خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها.

الطمأنينة والأجر

﴿ … وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ … وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

سورة البقرة – الآية 277

الترجمة: … فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

المستفيدون: عون موجَّه

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ … ﴾

سورة التوبة – الآية 60

الترجمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين… والغارمين… وابن السبيل…

والغاية الاجتماعية واضحة: منع فئات بأكملها من السقوط الدائم في التهميش.

حقّ معلوم في الأموال

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

سورة المعارج – الآيتان 24-25

الترجمة: والذين في أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم.

فالمساعدة هنا ليست مِنّةً مُهينة، بل حقّ يصون الكرامة.

التكافل والحماية من الفتنة: درس محوري

حين يتراجع التكافل، تتقدّم الفتنة. وهي سمّ بطيء يمزّق العائلات والأحياء والجهات، ويُشيع الكراهية الاجتماعية ويقوّض الثقة.

ويحذّر القرآن أيضًا من الانقسام وعواقبه الجماعية:

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾

سورة الأنفال – الآية 25

الترجمة: واتقوا فتنةً لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة.

أي أنّ الفتنة تتجاوز دائمًا من أشعلها لتطال الجميع.

ما الذي يمكن لتونس تعزيزه؟ التكافل كخيار استراتيجي

لصون هذا المنعكس التونسي، ينبغي تجنّب فخّين:

الأول، تضامن عاطفي يقتصر على الأزمات ثم يتلاشى.

والثاني، تضامن انتقائي يساند “أبناءنا” ويتجاهل الآخرين.

فالتكافل المستدام هو ما يتحوّل إلى ثقافة داخل العائلات، والأحياء، والمؤسسات، والشركات، والجمعيات.

كما يمكن ترسيخ التكافل باعتباره استثمارًا وطنيًا: يقلّل الهشاشة، ويحدّ من الاحتقان، ويحمي السلم الاجتماعي، ويجعل المجتمع أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.

وهكذا، يظلّ التكافل أحد أجمل وجوه تونس. ليس مجرّد قيمة أخلاقية، بل قوّة جماعية، وسدًّا منيعًا أمام الفتنة، وخيارًا حضاريًا.

فعندما يختار مجتمعٌ الدعم بدل السخرية، والترميم بدل الاتهام، فإنّه يحمي نفسه. وكما تقول حكمة بليغة: ليس ضجيج الأزمات ما يدمّر الأوطان، بل الطريقة التي ينظر بها أبناؤها إلى بعضهم حين يسقط أحدهم.

🕌 يمثّل هذا النص افتتاح سلسلة مقالات تُنشر كلّ يوم جمعة، تسلّط الضوء على مسارات أشهر المعتنقين للإسلام، والدوافع التي غذّت رحلتهم الروحية، وغالبًا ما كانت مدفوعة باكتشافات من هذا القبيل.

