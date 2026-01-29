التمديد في آجال المشاركة في مسابقة “جائزة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز تونسي”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الديوان الوطني للزيت أنه نظرا لعديد الطلبات الواردة على الديوان، نعلن التمديد في أجال الإشتراك في مسابقة “جائزة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز تونسي” وذلك إلى غاية 02 فيفري 2026 .

ويشار إلى أن مسابقة الديوان الوطني للزيت (ONH) لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز مفتوحة أمام زيوت الزيتون البكر الممتاز المقدّمة من المنتجين الأفراد، وجمعيات المنتجين، وشركات التعليب.

ولا تُقبل ضمن مسابقة الديوان الوطني للزيت سوى زيوت الزيتون البكر الممتاز العائدة لموسم 2025-2026، والتي تستجيب للشروط المطلوبة لهذه التسمية وفق المعيار التجاري المنطبق على زيت الزيتون وزيت تفل الزيتون، الذي اعتمده المجلس الدولي للزيتون.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



