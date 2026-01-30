Français
Anglais
العربية
الأخبار

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026

التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  عدد 14 لسنة 2026  الأمر عدد 15 المؤرخ في 30 جانفي 2026، المتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، ابتداء من 31 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

و كان آخر تمديد في حالة الطوارئ قد صدر في 29 ديسمبر المنقضي، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ مدة شهر .

يذكر أنه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، والتي أسفرت عن استشهاد 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

426
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

328
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
294
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
294
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
264
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]
257
أخر الأخبار

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الافريقي – النصر، برنامج الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي
256
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة
245
الأخبار

فرنسا تضع حداً للاغتصاب داخل مؤسسة الزواج والطلاق لا يمكن أن يُبنى على غياب أو رفض العلاقات الجنسية
238
الأخبار

قيس سعيّد يندّد بممارسات إجرامية في توزيع الأسمدة ويؤكد أولوية حماية الفلاحين الصغار
237
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى