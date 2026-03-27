التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى

صدر، اليوم الجمعة،  في العدد 33  للرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر يتعلق بالتمديد في نشر فيلق مشاة خفيف بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة

و ينص الفصل الأول من الأمر عدد 43 على أن يمدّد نشر فيلق المشاة الخفيف بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، موضوع الأمر الرّئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 22 ماي 2026

و صدر أمر في أفريل 2022  يتعلق بنشر فيلق مشاة خفيف قوامه أربع مائة وخمسون   عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار

في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) وغادرت تلك الوحدات تونس في سبتمبر من نفس السنة

و كلفت تلك الوحدة العسكرية بمهام التدخّل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات

المسلّحة وتأمين منطقة الانتشار خاصة من خلال تركيز نقاط مراقبة وتوجيه

المساعدات الإنسانية وحماية موظّفي منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها

وتولت الوحدات العسكرية تلك دعم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

والعودة للوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الإنسان في إطار المهام الموكولة

لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا

