الأخبار

التمويل الأخضر: البنك الإفريقي للتنمية يمنح مليون دولار لدعم الانتقال المناخي بالمغرب

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن منح هبة مالية بقيمة مليون دولار لفائدة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بهدف تعزيز جهوده في مجال التمويل الأخضر ودعم الانتقال المناخي بالمملكة المغربية.

وجرى الإعلان عن هذا البرنامج، بمدينة الرباط، في إطار إطلاق برنامج للمساعدة الفنية تشرف عليه مبادرة البنوك الخضراء الإفريقية ومركز التعاون المتعدد الأطراف لتمويل التنمية.

ويندرج هذا البرنامج ضمن المساهمة المحددة وطنياً (CDN) للمغرب، ويهدف إلى مواءمة التدفقات المالية الوطنية مع الأولويات المناخية، ودعم إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في السياسات التمويلية للمؤسسات البنكية.

ومن شأن هذا الدعم أن يُسهم في تعزيز تمويل المشاريع المستدامة، وتقوية قدرة المؤسسات المالية على مواكبة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

