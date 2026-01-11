التنس – كأس يونايتد: بولندا تتفوق على سويسرا وتتوج بلقب 2026

بعد خسارتها المباراة النهائية في عامي 2024 و2025، نجحت بولندا، هذا الأحد، في إحراز لقب كأس يونايتد 2026 في سيدني، على حساب سويسرا (2-1)، عقب هزيمة الثنائي بليندا بنسيتش وياكوب باول أمام كاتارزينا كافا ويان زييلينسكي (6-4، 6-3) في مباراة الزوجي المختلط الحاسمة.

ورغم أن بليندا بنسيتش (المصنفة 11 عالميًا – WTA) منحت سويسرا النقطة الأولى بفوزها على إيغا شفيونتيك (المصنفة الثانية عالميًا – WTA) بنتيجة 3-6، 6-0، 6-3، فإن خبرة اختصاصيي الزوجي، كاتارزينا كافا (33 عامًا) ويان زييلينسكي (29 عامًا، المصنف 34 عالميًا في الزوجي – ATP)، كانت حاسمة، إذ سيطرا على مجريات اللقاء ليحققا فوزهما الخامس في هذه النسخة من كأس يونايتد ويقدما اللقب إلى بولندا.

النتائج

كين روزوال أرينا

بليندا بنسيتش (سويسرا) – إيغا شفيونتيك (بولندا) 3-6، 6-0، 6-3

هوبرت هوركاتش (بولندا) – ستان فافرينكا (سويسرا) 6-3، 3-6، 6-3

كاتارزينا كافا/يان زييلينسكي (بولندا) – بليندا بنسيتش/ياكوب باول (سويسرا) 6-4، 6-3