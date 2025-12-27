التوقعات الجوية لصباح اليوم السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس صباح اليوم السبت يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بالشمال الشرقي و محليا جهة الساحل و شسكون طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق.

توجد إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق

كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 07 و 12 درجة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.

